Новости регионов: грузовик снес трубы в Нижнем Новгороде

В Сети появилось видео аварии, которая произошла в Нижнем Новгороде. Грузовик снес трубы системы отопления при въезде в аэропорт. Водитель забыл опустить кузов. Обрушившаяся конструкция упала на автобус, но обошлось без пострадавших. Коммуникации, которые обеспечивают воздушную гавань и близлежащие дома, остались целы.

Состояние 3 подростков, пострадавших при нападении одноклассницы в Красноярске, оценивается как тяжелое, сообщили в краевой больнице. 14-летняя девочка закинула в класс подожженную тряпку, а также напала на знакомых с предметом, похожим на молоток. В итоге дети оказались в больнице с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Всего, по последним данным, травмы получили 6 человек. Уголовное дело завели по трем статьям. Сама нападавшая тоже получила травмы, но от госпитализации отказалась, ее отвезли на допрос.

