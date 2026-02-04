Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 17:30

Происшествия

Новости регионов: грузовик снес трубы в Нижнем Новгороде

Машина загорелась на Калужском шоссе недалеко от Троицка

Подозреваемого в убийстве таксиста допросили в Москве

В Хакасии остановили лишенную прав нетрезвую женщину за рулем

Новости регионов: смертельная авария произошла в Башкирии

Новости регионов: девушку, пострадавшую в аварии в Красноярском крае, доставят в Москву

Дело об убийстве мужчины на Рублевском шоссе расследуют в Москве и Пензе

Фура съехала в кювет в подмосковном Королеве

Площадь пожара в жилом комплексе "Митинский лес" достигла 700 квадратных метров

Более 3 тысяч человек из-за бури эвакуировали в Андалусии

В Сети появилось видео аварии, которая произошла в Нижнем Новгороде. Грузовик снес трубы системы отопления при въезде в аэропорт. Водитель забыл опустить кузов. Обрушившаяся конструкция упала на автобус, но обошлось без пострадавших. Коммуникации, которые обеспечивают воздушную гавань и близлежащие дома, остались целы.

Состояние 3 подростков, пострадавших при нападении одноклассницы в Красноярске, оценивается как тяжелое, сообщили в краевой больнице. 14-летняя девочка закинула в класс подожженную тряпку, а также напала на знакомых с предметом, похожим на молоток. В итоге дети оказались в больнице с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Всего, по последним данным, травмы получили 6 человек. Уголовное дело завели по трем статьям. Сама нападавшая тоже получила травмы, но от госпитализации отказалась, ее отвезли на допрос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

