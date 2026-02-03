Новости мира: проливные дожди начали разрушать город Нишеми на Сицилии

На Сицилии проливные дожди разрушают город Нишеми. Он расположен на глинисто-песчаниковых скалах, которые под действием воды осыпаются. На склоне холма образовался разлом длиной 4 километра, часть зданий обрушилась, а некоторые висят над пропастью. Власти экстренно эвакуировали около 1,5 тысячи жителей.

В Риме сделали платным посещение фонтана Треви. Теперь посетителям нужно заплатить 2 евро, за исключением жителей города, людей с инвалидностью и детей до 6 лет. Администрация заявила, что мера поможет снизить чрезмерный туризм и собрать более 6 миллионов евро на содержание памятников. В 2025 году фонтан посетили около 10 миллионов человек.

Мужчина забрался на самолет около аэропорта в Валенсии и танцевал на фюзеляже. Пассажира сняли только после того, как он устал. Мотивы его поступка устанавливаются, запрещенных предметов не нашли, его направили на психиатрическую экспертизу.

