Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 09:00

В мире

Новости мира: проливные дожди начали разрушать город Нишеми на Сицилии

Новости мира: проливные дожди начали разрушать город Нишеми на Сицилии

Новости мира: более 100 полицейских пострадали из-за беспорядков в итальянском Турине

Два магазина в Каире ушли под землю вместе с людьми

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Москвичам на Бали рекомендовали отказаться от свежевыжатых соков из-за вируса Нипах

Новости мира: церемония награждения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе

Туристы из Москвы столкнулись с усиленным досмотром в Индонезии из-за вируса Нипах

Туристов из РФ предупредили об участившихся случаях ограбления в Чили

В ДТП с автобусом в Турции погибли 8 человек

Новости мира: в ДТП с автобусом в Турции погибли 8 человек

На Сицилии проливные дожди разрушают город Нишеми. Он расположен на глинисто-песчаниковых скалах, которые под действием воды осыпаются. На склоне холма образовался разлом длиной 4 километра, часть зданий обрушилась, а некоторые висят над пропастью. Власти экстренно эвакуировали около 1,5 тысячи жителей.

В Риме сделали платным посещение фонтана Треви. Теперь посетителям нужно заплатить 2 евро, за исключением жителей города, людей с инвалидностью и детей до 6 лет. Администрация заявила, что мера поможет снизить чрезмерный туризм и собрать более 6 миллионов евро на содержание памятников. В 2025 году фонтан посетили около 10 миллионов человек.

Мужчина забрался на самолет около аэропорта в Валенсии и танцевал на фюзеляже. Пассажира сняли только после того, как он устал. Мотивы его поступка устанавливаются, запрещенных предметов не нашли, его направили на психиатрическую экспертизу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодатуризмвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика