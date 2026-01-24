24 января, 15:30Происшествия
Новости регионов: в Новороссийске подтопило несколько районов из-за таяния снега
В Новороссийске подтопило несколько районов из-за таяния снега и сильных дождей. В настоящее время специалисты чистят ливневки и откачивают воду. В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.
На Сахалине спасли водолаза, который провел в холодной воде почти сутки. Кадрами спасения поделилось МЧС РФ. Об исчезновении мужчины стало известно поздно вечером накануне.
