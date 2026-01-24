Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Новороссийске подтопило несколько районов из-за таяния снега

Новости регионов: в Новороссийске подтопило несколько районов из-за таяния снега

Полиция начала проверку после рейдерского захвата гаражного комплекса в Вешняках

Авария произошла в районе Бесединского шоссе на МКАД

Крупный оползень накрыл деревню в Индонезии

Семь собак погибли в жилом комплексе на западе Москвы

Тело погибшего в Турции пловца Свечникова доставили в Москву

Догхантеры активизировались в одном из столичных жилых комплексов

Девушка, сопровождавшая пропавшего подростка в Красноярске, стала жертвой мошенников

ДТП произошло на Волоколамском шоссе в районе метро "Сокол"

Новости мира: свыше тысячи человек погибли из-за наводнений и оползней в Индонезии

В Новороссийске подтопило несколько районов из-за таяния снега и сильных дождей. В настоящее время специалисты чистят ливневки и откачивают воду. В работах задействованы 80 человек и 28 единиц техники.

На Сахалине спасли водолаза, который провел в холодной воде почти сутки. Кадрами спасения поделилось МЧС РФ. Об исчезновении мужчины стало известно поздно вечером накануне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоАлина Гилева

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика