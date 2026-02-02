Новости регионов: дворы и парковки ушли под воду после сильных ливней в Анапе

Дворы и парковки ушли под воду после сильных ливней в Анапе. Ливневая канализация не справляется с объемом осадков, уровень воды местами доходит до подъездов. Жители сообщают, что глубина такая, что не пройти даже в резиновых сапогах.

В Краснодарском крае от ледяного дождя пострадал город Славянск-на-Кубани. Машины покрылись толстой коркой льда, коммунальные службы расчищают дороги и тротуары. Местная Госавтоинспекция призвала водителей к особой осторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.