28 января, 21:35

"Московский патруль": в Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

Суд в Москве арестовал мужчину, пытавшегося убить жену и 14-летнего сына. Бизнесмен Юрий Шевцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее четырех ножевых ранений своей супруге, а также не менее восьми – ребенку.

Теперь мужчину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. С его участием уже проведен следственный эксперимент, во время которого обвиняемый рассказал, как совершил преступление.

Программа: Московский патруль
судыпроисшествиягородвидеоАлександр Астахов

