Этим утром несколько домов в Московском остались без горячей воды и отопления. Как сообщили местные жители, причиной стал прорыв трубы.

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, на тупиковом участке сети частной теплоснабжающей организации произошла авария. Работы по устранению проведены оперативно, и сейчас подача всех ресурсов осуществляется в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.