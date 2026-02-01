Форма поиска по сайту

01 февраля, 22:15

Общество

Врачи связали заражения вирусом Нипах с употреблением манго

Врачи связали заражения вирусом Нипах с употреблением манго

Жители подъезда в Подольске попытались доказать непригодность своего жилья

Температура составит минус 17 градусов днем 1 февраля в Москве

Собственникам квартир грозят штрафы за беспорядок на лестничных клетках

Более 140 населенных пунктов Подмосковья могут быть подтоплены весной

Температура опустилась до минус 22 градусов утром 1 февраля в Москве

В Москве местами идет небольшой снег 1 февраля

Москвичам рассказали о погоде 1 февраля

Айс-флоатинг стал новым способом борьбы со стрессом в Москве

Опрошенные в Москве рассказали, что главной причиной апатии стала нестабильная погода

Количество заразившихся вирусом Нипах в Индии продолжает расти. Врачи отмечают, что заражения часто возникают после употребления манго, на которое инфицированные летучие мыши могли оставить слюну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска распространения вируса на территории России нет, однако возможность его завоза существует. Специфической вакцины и лечения от этого вируса не существует, врачи оказывают лишь симптоматическую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

