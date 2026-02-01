Врачи связали заражения вирусом Нипах с употреблением манго

Количество заразившихся вирусом Нипах в Индии продолжает расти. Врачи отмечают, что заражения часто возникают после употребления манго, на которое инфицированные летучие мыши могли оставить слюну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска распространения вируса на территории России нет, однако возможность его завоза существует. Специфической вакцины и лечения от этого вируса не существует, врачи оказывают лишь симптоматическую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.