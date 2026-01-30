Юрист Хмелевской усомнился в необходимости введения единого "режима тишины" в РФ

В Госдуме выступили за разработку единого стандарта закона о "режиме тишины". В настоящее время регионы принимают подобные нормы самостоятельно. Наведет ли инициатива порядок в домах и как сейчас защититься от шумных соседей, расскажет Москва 24.

Право на тишину

В России необходимо ввести единый стандарт "режима тишины" для многоквартирных домов. Такую идею в беседе с РИА Новости предложил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в регионах действуют свои законы о тишине, однако объем жалоб на ремонт по ночам и вечеринки соседей не изменился.





Владимир Кошелев первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по "режиму тишины" и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение – 500 рублей, а в другом – 5 000 тысяч рублей.

В то же время депутат предложил рассмотреть возможность не штрафовать за первое подобное нарушение. По его словам, изначально управляющим компаниям и представителям ТСЖ нужно проводить разъяснительную беседу с правонарушителем. После второго – составлять акт и выносить предупреждение, а после третьего ранее составленные документы должны быть переданы в Госжилинспекцию или участковому. На основании собранных данных, им необходимо составлять протокол и привлекать шумного соседа к ответственности, убежден Кошелев.

"В случае дальнейших нарушений следует увеличивать размеры штрафов: первый штраф от 500 рублей до 2 000 тысяч рублей, второй штраф от 2 500 тысяч рублей, третий штраф от 5 000 до 10 000 тысяч рублей, четвертый штраф от 10 000 до 20 000 тысяч рублей, пятый штраф от 20 000 до 50 000 тысяч рублей или арест на 15 суток", – подчеркнул он.

Ранее в Москве суд обязал жителей многоэтажки сделать шумоизоляцию пола в квартиры из-за того, что на них жаловались соседи снизу. В частности, пострадавшим мешали жить повседневные звуки – шаги, перемещения мебели и прочие бытовые шумы. Ответчики с решением суда не согласились и обвинили во всем застройщика, который не обеспечил должную шумоизоляцию.

Унификация не сработает?

Решение о единых суммах штрафов за нарушение режима тишины кажется проблематичным, поскольку в каждом регионе собственные прожиточные минимумы и уровни дохода. Что для жителей одного города может казаться приемлемой суммой, для другого покажется непосильной, отметил в беседе с Москвой 24 юрист Денис Хмелевской.

"Федеральные требования к допустимому шуму устанавливают санитарные правила (СанПиН 2.1.2.2645-10), согласно которым в жилых помещениях днем уровень звука не должен превышать 55 децибел, а ночью – 45. Для понимания: 45 децибел – это громкость спокойного разговора", – отметил эксперт.

Конкретные временные рамки "режима тишины" и размеры санкций определяются законами каждого региона, пояснил он. К примеру, в Москве нельзя нарушать покой граждан с 23:00 до 07:00 ежедневно. Специальный режим действует и для ремонтных работ: с понедельника по пятницу они ограничены с 19:00 до 09:00, а в воскресенье и праздничные дни – полностью запрещены, уточнил эксперт. В Санкт-Петербурге же режим действует с 22:00 до 08:00 в будни а в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 12:00, добавил эксперт.

"Под шумом, на который распространяются ограничения, понимаются следующие действия: громкое прослушивание музыки или телевизора, игра на музыкальных инструментах, крики, пение, проведение ремонтных и строительных работ, перемещение мебели. К исключениям, когда шум допустим, относятся действия для предотвращения правонарушений", – объяснил специалист.

Штрафы для физлиц в Москве составляет от 1 000 тысячи до 2 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 500 рублей до 5 000. Для юрлиц, например, владельцев кафе или магазинов в жилых домах, наказание за громкую музыку и пение могут достигать 80 000 и 200 000 соответственно, заключил эксперт.

При этом, по мнению руководителя общероссийского проекта "Добрые соседи", заместителя директора университета территориального общественного самоуправления (ТОС) Сергея Кузнецова, ключевой целью единого стандарта должно стать не наказание, а создание механизмов для быстрого и эффективного устранения источника шума.

Эксперт напомнил, что нарушение тишины не всегда связано со злым умыслом. Это могут быть и бытовые ситуации: например, громкий телевизор у пожилых, крики детей или базово плохая звукоизоляция. В последнем случае на сегодняшний день отсутствуют стандарты звукоизоляции материалов при строительстве домов, подчеркнул Кузнецов.





Сергей Кузнецов руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи", заместитель директора университета территориального общественного самоуправления (ТОС) Фундаментальной причиной конфликтов часто становится отсутствие личного знакомства и общения между соседями. Когда они знают, кто живет за стеной, понимают их обстоятельства (например, наличие маленьких детей или пожилых родственников), то склонны вести себя более осознанно и учитывать интересы других.

Кузнецов пояснил, что сначала стоит попробовать решить вопрос мирно: написать в общий чат дома, поговорить лично, обратиться к старшим по подъезду или председателю совета многоэтажки. Зачастую соседи могут вообще не знать, что доставляют неудобства окружающим, а ситуация разрешается после спокойного разъяснения.

"Если дружеские способы не помогают, можно обратиться к участковому, в управляющую компанию или иные уполномоченные органы. Однако следует помнить, что главная задача – не наказать соседа, а прекратить нарушение и сохранить нормальные человеческие отношения", – подчеркнул эксперт.

Выстраивание коммуникации и знакомство с соседями при переезде – важная профилактическая мера, которая может предотвратить множество будущих конфликтов, заключил он.

