Синоптики рассказали, когда в Москве наступит весна

По словам синоптиков, перерыв в снегопадах в Москве будет недолгим, и уже 1 февраля в столицу придет новая, хотя и не такая сильная, порция снега. Долгосрочные прогнозы, однако, указывают, что весна в этом году в Москве ожидается теплее обычного на несколько градусов.

При этом эксперты отмечают, что снег в городе не сойдет раньше марта, а для его таяния потребуется несколько дней с устойчивой плюсовой температурой выше пяти градусов. Народные приметы о весне, как поясняют историки, сформировались в других регионах и в условиях современного потепления часто не работают.

