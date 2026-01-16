230 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде за неделю в Москве

230 водителей задержали за вождение в нетрезвом виде в Москве за неделю. Большая часть из них отказалась от медицинского освидетельствования сразу.

При этом 14 автомобилистов были остановлены повторно. Ранее их уже лишили прав за пьяные поездки. Теперь водителям грозит уголовная ответственность. В преддверии выходных ГАИ напоминает о недопустимости нетрезвого вождения.

