Автомобиль Mercedes-Benz конфисковали у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд разрешил изымать машины пьяных водителей независимо от их материального положения.

Кассационная инстанция поддержала приговор в отношении мужчины. После первого нарушения ему назначили наказание по административной статье, а во второй раз завели уголовное дело. Водителя также приговорили к обязательным работам и на 2 года лишили прав.

