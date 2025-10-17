Форма поиска по сайту

17 октября, 07:30

Транспорт

Автомобиль Mercedes-Benz конфисковали у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде

Автомобиль Mercedes-Benz конфисковали у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде

Автомобиль Mercedes-Benz конфисковали у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд разрешил изымать машины пьяных водителей независимо от их материального положения.

Кассационная инстанция поддержала приговор в отношении мужчины. После первого нарушения ему назначили наказание по административной статье, а во второй раз завели уголовное дело. Водителя также приговорили к обязательным работам и на 2 года лишили прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

