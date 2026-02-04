ДТП с участием поезда и бензовоза произошло в Мордовии

Пассажирский поезд Ульяновск – Москва столкнулся с бензовозом в Мордовии. Это привело к задержке пяти пассажирских составов. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом № 21 Ульяновск – Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения не удалось избежать.

Пострадал водитель грузовика. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не обращались за медпомощью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.