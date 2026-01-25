Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 января, 09:45

Происшествия

Новости мира: восемь человек погибли в результате оползня в Индонезии

Собаки напали на ребенка в Раменском

Авария на трубопроводе произошла в подмосковном Жуковском

Неизвестные силой захватили гаражный комплекс в Вешняках

Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 января

Новости регионов: тепло вернулось в дома Мурманска и Североморска после ЧП

Оползень накрыл целую деревню на острове Ява в Индонезии

Догхантеры устроили охоту на собак на западе Москвы

Собака выжила после отравления догхантерами в Москве

Восемь человек погибли, 80 пропали без вести в результате мощного оползня на острове Ява в Индонезии. Спасатели и местные жители занимаются разбором завалов, но работу усложняют нестабильность грунта и продолжающиеся дожди. Власти призвали жителей районов эвакуироваться.

Пять случаев заражения опасным вирусом Нипах выявили в Индии. Сотни человек находятся на карантине, среди инфицированных – врачи и медперсонал. Один из пациентов находится в критическом состоянии. Всемирная организация здравоохранения оценивает вирус как патоген высокого риска.

Крупнейшая в США мобильная буровая установка рухнула на Аляске. ЧП произошло недалеко от нефтяного месторождения Альпайн на севере штата. В результате происшествия никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияобществоза рубежомвидео

