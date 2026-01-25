Новости мира: восемь человек погибли в результате оползня в Индонезии

Восемь человек погибли, 80 пропали без вести в результате мощного оползня на острове Ява в Индонезии. Спасатели и местные жители занимаются разбором завалов, но работу усложняют нестабильность грунта и продолжающиеся дожди. Власти призвали жителей районов эвакуироваться.

Пять случаев заражения опасным вирусом Нипах выявили в Индии. Сотни человек находятся на карантине, среди инфицированных – врачи и медперсонал. Один из пациентов находится в критическом состоянии. Всемирная организация здравоохранения оценивает вирус как патоген высокого риска.

Крупнейшая в США мобильная буровая установка рухнула на Аляске. ЧП произошло недалеко от нефтяного месторождения Альпайн на севере штата. В результате происшествия никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.