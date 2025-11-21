Форма поиска по сайту

21 ноября, 14:31

Происшествия
Ростехнадзор: прорыв дамбы в Орске произошел из-за неверных проектных решений

В Ростехнадзоре назвали причину прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Прорыв дамбы в Орске во время паводка 2024 года произошел из-за неверных проектных решений и нарушений при строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Ведомство завершило расследование причин аварии.

В список основных причин прорыва также вошли неточности прогноза весеннего половодья, ненадлежащая подготовка Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод и несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации гидротехнического сооружения (ГТС).

"Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска привлечено к административной ответственности по статье 9.2 КоАП РФ ("Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ")", – говорится в сообщении.

По результатам расследования был составлен перечень мероприятий по устранению причин аварии. Материалы будут направлены в органы прокуратуры.

Прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля 2024 года. Чуть позже произошел второй прорыв, а третий – около поселка Лесоторгового 8 апреля.

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья власти выплатили свыше трех миллиардов рублей. Всего от граждан поступило более 490 тысяч заявлений, из которых были одобрены 146 564.

В июле того же года специалисты укрепили дамбу во избежание повторного затопления города после обильных осадков.

