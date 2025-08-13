На Аляске паводок может принести рекордные разрушения

Фото: AP Photo/Becky Bohrer

В городе Джуно – административном центре американского штата Аляска – начинается паводок, способный принести рекордные разрушения, передает портал Alaska Beacon.

Отмечается, что пик непогоды придется на среду, 13 августа, и достигнет отметки 16,6 фута (около 5 метров. – Прим. ред.).

Паводок, вызванный таянием ледника Менденхолл, может нанести больший урон, чем в прошлом году, когда были повреждены свыше 290 домов. Ледник протяженностью почти 20 километров находится в 19 километрах от центра города. Сообщалось, что вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы.

Ранее власти города Джуно призвали местных жителей покинуть свои дома из-за угрозы паводка. Чиновники попросили эвакуироваться тех, кто живет в районах, расположенных рядом с ледником Менденхолл.