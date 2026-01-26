Биолог Голубитченко: коралловые полипы на курортах в Азии могут нанести сильные ожоги

Россиянин пострадал от укуса мурены в Таиланде, сообщили СМИ. Какие еще морские обитатели живут в водах Азии и чем они опасны, разбиралась Москва 24.

Экстремальный заплыв

Заплыв в Таиланде закончился для россиянина Матвея укусом мурены, сообщил телеграм-канал "112".

По данным СМИ, инцидент произошел еще 3 января: мужчина испытал сильную боль, но сначала решил не обращаться к специалистам, поскольку не увидел травм. Позже возлюбленная Матвея уговорила молодого человека пойти в больницу, где в его руке обнаружили часть обломанного зуба мурены. В нем мог находиться трупный яд, поэтому россиянину сделали прививку от столбняка и прооперировали. В настоящее время его состоянию ничего не угрожает.

Нападения морских обитателей на туристов в Таиланде происходили и ранее. В частности, супруги из Москвы получили сильные ожоги после контакта с неизвестными черными рыбами. Не получив квалифицированной помощи на месте, пострадавшие решили срочно вернуться домой, где их состояние ухудшилось. Пару поместили на лечение в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, а после они продолжили восстановление амбулаторно.

При этом похожие ситуации происходят и в других странах. Ранее стало известно, что укус кубомедузы на пляже в Малайзии привел к смерти ребенка. По словам его бабушки, причиной остановки сердца стал яд морского обитателя.

Руки прочь!

Эколог, биолог, член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске Вениамин Голубитченко в разговоре с Москвой 24 предположил, что инцидент с муреной мог случиться во время дайвинга, так как такая рыба обитает на глубине 3–5 метров и более.

"Возможно, мужчина захотел дотронуться до морской обитательницы. Однако мурена расценила такой жест как нападение и, защищая собственную нору, укусила неприятеля", – отметил эксперт.





Вениамин Голубитченко эколог, биолог, член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске Такие рыбы сами по себе не ядовиты. Однако раны от них легко инфицируются, потому что на зубах и когтях могут быть опасные для человека бактерии.

По словам эксперта, в Азии есть немалое количество морских обитателей, опасных для человека.

"Например, некоторые коралловые полипы могут нанести сильные ожоги, поэтому далеко не все виды стоит трогать. Также очень опасны (в том числе и смертельно) медузы, например португальский кораблик. Когда их обнаруживают возле берега, примерно в 30–50 километрах от пляжа, то его закрывают, пока неприятель не уйдет", – отметил Голубитченко.

Также в Азии можно встретить акул и опасных осьминогов, многие из которых смертельно ядовиты. Они способны подплывать близко к берегу и жить на мелководье, поэтому в спокойную погоду их получится встретить, стоя по колено или по пояс в воде, предупредил биолог.

Чтобы избежать возможных проблем с водными обитателями, он посоветовал соблюдать ряд правил.

"Не стоит гоняться за животными, потому что они способны расценить это как агрессию. Кроме того, даже совершенно мирные на вид рыбы могут быть опасны. При попытке прикосновения рыба может резко рвануть. И, если у нее на хвосте (как у рыбы-хирурга) есть одна-две острые чешуйки-колючки, они могут глубоко разрезать пальцы или руку", – предупредил эколог.

В связи с этим Голубитченко посоветовал никого не трогать в воде, купаться на официальных пляжах и следовать всем рекомендациям.

В свою очередь, ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский в разговоре с Москвой 24 предостерег от контакта с сифонофорами – колониальными кишечнополостными. Они ядовиты и могут серьезно ужалить.





Дмитрий Аршавский ихтиолог, кандидат биологических наук Также в Азии обитает рыба рода барракуды, способная во время атаки сильно порвать кожу, особенно если особь большая. Еще можно обжечься и об кораллы.

В связи с этим морских обитателей нельзя не только трогать, но и привлекать приманкой. В противном случае они будут плавать в местах кормления, что активизирует хищников. Это может быть опасным для туристов, заключил Аршавский.

