SHOT: мурена напала на россиянина на пляже в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

Мурена напала на россиянина на пляже отеля Beach Albatros в египетской Хургаде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на мелководье, где было много отдыхающих. Для пострадавшего мужчины сотрудники отеля оперативно вызвали скорую помощь.

Отмечается, что мурену удалось выловить. Ее поместили в пакет и выпустили в открытое море подальше от берега.

Рыба считается одной из агрессивных в природе, рана от ее болезненного укуса остается рваной. Кроме того, велика вероятность загноения и язв из-за ядовитой крови мурены.

Ранее запутавшаяся в снастях акула укусила 24-летнего дайвера на Гавайях, когда тот пытался спасти ее. Инцидент произошел у пляжа Каалуалу в районе Кау.

Группа аквалангистов решила помочь акуле. Однако хищница, которую напугало присутствие людей, начала вести себя агрессивно. Освободившись, акула укусила дайвера за левое бедро.