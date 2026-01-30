Новости мира: 85 человек погибли в США из-за снежной бури

Число погибших из-за снежной бури в США достигло 85. Около половины смертельных случаев зафиксировали в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Люди погибли в результате переохлаждения, отравления угарным газом при попытках согреться, а также ДТП и сердечных приступов. Всего непогода затронула 200 миллионов жителей страны, местами выпало более полуметра снега.

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть небо над Венесуэлой для коммерческих рейсов. Решение принято по итогам разговора с уполномоченным президентом страны Делси Родригес. Организацией перезапуска авиасообщения займутся Минтранс США и военные структуры. Решение о закрытии воздушного пространства Венесуэлы было принято еще в ноябре 2025 года.

Около 700 пожарных приняли участие в протестах во французском Лилле из-за ухудшения условий труда. Акция прошла в форме, с плакатами и флагами профсоюзов. Пожарные жгли покрышки и баки, в результате чего движение транспорта в городе оказалось парализовано. Организаторы заявили, что службе не хватает 7 миллионов евро и 160 сотрудников.

