27 января, 08:00

В мире

Новости мира: сильные снегопады начались на японском острове Хоккайдо

Сильные снегопады начались на японском острове Хоккайдо. Из-за метели были отменены тысячи железнодорожных рейсов, а аэропорт Саппоро полностью приостановил работу. Пассажиры вынуждены ночевать на полу, используя выданные матрасы и спальные мешки. Осадки продолжаются уже несколько дней. За это время выпало более 70 сантиметров снега. Жертвами непогоды стали 16 человек, также подтверждена гибель гражданина России, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в префектуре Нагано.

В Германии транспортный коллапс вызвал снежный шторм "Элли". В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили десятки рейсов, вылеты задерживаются в Штутгарте и Ганновере. На юго-западе страны после ледяного дождя образовалась гололедица, зафиксированы многочисленные мелкие аварии. На трассах застряли десятки грузовиков. Наблюдаются перебои в работе железнодорожного транспорта.

На острове Сицилия проливные дожди спровоцировали мощный оползень, который едва не уничтожил город Нишеми. В целях безопасности эвакуированы около тысячи человек. Мэр города назвал ситуацию драматической, поскольку размыты 2-е из 3-х основных дорог. Населенный пункт может оказаться полностью отрезанным от внешнего мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

