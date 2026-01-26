Новости мира: снегопад оставил без света более 1 миллиона домов в США

В США из-за сильного снегопада без электричества осталось более 1 миллиона домов. Наиболее сильно пострадали штаты Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Непогода затронула и столицу страны. Из-за снежной бури отменены все вылеты из национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Сильнейший снегопад накрыл Японию. В городе Саппоро за сутки выпало 55 сантиметров осадков, из-за чего тротуары стали непроходимыми. Машины и автобусы приходится вытаскивать из снежных заносов вручную. На городских трассах зафиксировано множество мелких аварий.

