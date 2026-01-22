Четырехлетнему мальчику наложили 25 швов после нападения собак в Подмосковье

В коттеджном поселке "Мининская поляна" в Раменском двое ротвейлеров и дворняга напали на четырехлетнего мальчика, когда тот катался с горки. Он получил серьезные травмы: ему наложили 13 швов на ногу и 12 на ухо, потребовалась операция под наркозом.

По словам отца ребенка, собак остановил лишь четвертый ротвейлер, напавший на сородичей. Местные жители сообщают, что эти собаки уже не в первый раз проявляют агрессию. Ранее они покусали мужчину и загрызли ягненка. После инцидента возбуждено уголовное дело, проводятся допросы и осмотр места происшествия.

