Новости регионов: автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Ленинградской области

Пассажирский автобус вылетел с трассы и опрокинулся в кювет в Ленинградской области в районе поселка Алексеевка. Пострадали 5 человек, все они доставлены в больницу. По предварительной информации экстренных служб, водитель не справился с управлением.

В Краснодаре 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк по дороге в школу. Ребенок не заметил ничем не огороженную яму, скрытую сугробом. На помощь пришли прохожие, которые вытащили школьницу. В прокуратуре сообщили, что за медицинской помощью девочка не обращалась, сейчас она находится дома, проводится проверка.

Суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке на 3 месяца. Работа учреждения была приостановлена после гибели 9 новорожденных и выявленных нарушений санитарного законодательства. Ранее роддом был закрыт на карантин из-за роста случаев ОРВИ. По делу о смерти детей задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего реанимацией.

