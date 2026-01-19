Форма поиска по сайту

19 января, 15:30

Происшествия

Новости регионов: автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Ленинградской области

Машина загорелась на Звенигородской эстакаде

Новости мира: во Франции показали новые кадры ограбления Лувра

Пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД в Коми умерла в больнице

Москвичка подложила коробку с петардами под автомобиль и подожгла

Новости мира: 39 человек погибли при столкновении поездов в Испании

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на СВХ

Новости мира: 2 скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании

Грузовик протаранил легковое авто на СВХ

Пассажирский автобус вылетел с трассы и опрокинулся в кювет в Ленинградской области в районе поселка Алексеевка. Пострадали 5 человек, все они доставлены в больницу. По предварительной информации экстренных служб, водитель не справился с управлением.

В Краснодаре 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк по дороге в школу. Ребенок не заметил ничем не огороженную яму, скрытую сугробом. На помощь пришли прохожие, которые вытащили школьницу. В прокуратуре сообщили, что за медицинской помощью девочка не обращалась, сейчас она находится дома, проводится проверка.

Суд закрыл перинатальный центр в Новокузнецке на 3 месяца. Работа учреждения была приостановлена после гибели 9 новорожденных и выявленных нарушений санитарного законодательства. Ранее роддом был закрыт на карантин из-за роста случаев ОРВИ. По делу о смерти детей задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего реанимацией.

