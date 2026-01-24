Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 16:30

Происшествия

Оползень накрыл целую деревню на острове Ява в Индонезии

Оползень накрыл целую деревню на острове Ява в Индонезии

Догхантеры устроили охоту на собак на западе Москвы

Собака выжила после отравления догхантерами в Москве

Взрыв прогремел в одном из ресторанов в ТЦ в Одинцове

Рейдерский захват гаражного комплекса в Вешняках произошел в Москве

Десятки домов остались без отопления в Жуковском

Подросток из Красноярска признан потерпевшим по делу о похищении

Новости регионов: в Новороссийске подтопило несколько районов из-за таяния снега

Полиция начала проверку после рейдерского захвата гаражного комплекса в Вешняках

Авария произошла в районе Бесединского шоссе на МКАД

На индонезийском острове Ява мощный оползень, вызванный сезонными дождями, накрыл целую деревню. Погибли как минимум семь человек, более 80 числятся пропавшими без вести. В то же время на Грецию обрушился супершторм, затопивший улицы Афин, есть жертвы.

В США автомобиль протаранил стеклянную стену аэропорта Детройта, в результате чего пострадали шесть человек. На Аляске во время транспортировки рухнула и загорелась крупнейшая в Северной Америке мобильная буровая вышка.

В Мексике археологи обнаружили отлично сохранившуюся древнюю гробницу возрастом около 1500 лет с уникальными настенными росписями и артефактами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомпогодаДТПпожарнаукавидеоАлина ГилеваЮлия Неклесова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика