Оползень накрыл целую деревню на острове Ява в Индонезии

На индонезийском острове Ява мощный оползень, вызванный сезонными дождями, накрыл целую деревню. Погибли как минимум семь человек, более 80 числятся пропавшими без вести. В то же время на Грецию обрушился супершторм, затопивший улицы Афин, есть жертвы.

В США автомобиль протаранил стеклянную стену аэропорта Детройта, в результате чего пострадали шесть человек. На Аляске во время транспортировки рухнула и загорелась крупнейшая в Северной Америке мобильная буровая вышка.

В Мексике археологи обнаружили отлично сохранившуюся древнюю гробницу возрастом около 1500 лет с уникальными настенными росписями и артефактами.

