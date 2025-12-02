Форма поиска по сайту

02 декабря, 17:23

В мире

В США сбежавшую собаку нашли дрейфующей в океане

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/SDFDofficial

В США сбежавший черный лабрадор-ретривер по кличке Сэди был найден дрейфующим в океане. Об этом сообщает People.

Собака пропала 23 ноября. Ее хозяева Алексис и Брэндон сразу же начали искать питомца, воспользовавшись сигналом от маячка, установленного на ошейник Сэди.

В результате владельцы животного дошли до пляжа, который находился в 1,6 километра от дома. Там они заметили серфера, который рассказал, что черного лабрадора унесло в океан.

Спасатели направились на поиски собаки. Примерно через час они прекратили розыск питомца. Было принято решение вернуться на берег. В тот момент Сэди была найдена дрейфующей в океане.

По словам спасателей, собака выглядела уставшей, но была рада увидеть людей. После того как черного лабрадора вытащили из воды, он был передан хозяевам. Те в свою очередь расплакались от счастья после встречи с питомцем.

Ранее собака породы чихуахуа, пропавшая в 2020 году в американском штате Миссисипи, была обнаружена живой и здоровой во Флориде, в сотнях километров от дома.

По данным СМИ, шестилетняя Пенни сбежала со двора дома своих хозяев. Ее местонахождение оставалось неизвестным. Спустя время потерянную чихуахуа заметила на улицах города ДеЛенд местная жительница Бриана Райдаут. Женщина пыталась найти хозяев питомца самостоятельно, но это не помогло.

Тогда она отвезла собаку в приют округа Волусия, где при проверке у животного обнаружили микрочип с данными владельцев.

