Новости регионов: партия снегоуборочной техники доставлена из Москвы на Камчатку

Партия снегоуборочной техники доставлена из Москвы на Камчатку для ликвидации последствий мощного снежного циклона. Туда привезли комбинированную дорожную машину и два экскаватора. Техника передана региону на безвозмездной основе.

В Приморском крае черный снег покрыл Находку. Изначально считалось, что предполагаемым источником загрязнения является расположенный неподалеку угольный склад.

