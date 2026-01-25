25 января, 09:30Общество
Новости регионов: партия снегоуборочной техники доставлена из Москвы на Камчатку
Партия снегоуборочной техники доставлена из Москвы на Камчатку для ликвидации последствий мощного снежного циклона. Туда привезли комбинированную дорожную машину и два экскаватора. Техника передана региону на безвозмездной основе.
В Приморском крае черный снег покрыл Находку. Изначально считалось, что предполагаемым источником загрязнения является расположенный неподалеку угольный склад.
