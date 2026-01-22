Врачи призвали москвичей не выходить из дома без необходимости в 30-градусные морозы

Врачи призвали москвичей не выходить из дома без крайней необходимости в 30-градусные морозы. Они надвигаются на столицу и должны прийти в выходные, 24 и 25 января.

Если из дома выйти все-таки надо, то рекомендуется находиться на холоде не более 15 минут. Детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет сердечно-сосудистые, эндокринные и другие хронические заболевания прогулки в морозы необходимо исключить полностью.

