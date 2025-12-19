Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 13:29

Политика

Путин оценил работу программы "Время героев"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, оценивая во время прямой линии программу "Время героев", заявил, что передавать в руки страну бойцам спецоперации нестрашно.

Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что участников программы необходимо собирать, оказывать им поддержку и "продвигать вперед".

"Я очень рад за ребят, которые прошли и первый поток (программы "Время героев". – Прим. ред.), на втором потоке учатся. Многие из них стали уже и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях", – поделился российский лидер.

Он добавил, что некоторые ветераны СВО уже работают в администрации президента РФ. По его словам, у них все получается. Путин также заявил, что в спецоперации принимают участие сотни тысяч бойцов.

Ранее глава государства заявлял, что смысл программы "Время героев" заключается в том, чтобы ветераны спецоперации работали "на мирной передовой", прежде всего в государственном и муниципальном управлении. Таким образом они продолжат путь служения Отечеству.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. Общее число обращений от россиян составило почти 3 миллиона.

Сообщения будут приниматься вплоть до окончания мероприятия. Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

Читайте также


властьполитикаобщество

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика