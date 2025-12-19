Путин оценил работу программы "Время героев"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, оценивая во время прямой линии программу "Время героев", заявил, что передавать в руки страну бойцам спецоперации нестрашно.

Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что участников программы необходимо собирать, оказывать им поддержку и "продвигать вперед".

"Я очень рад за ребят, которые прошли и первый поток (программы "Время героев". – Прим. ред.), на втором потоке учатся. Многие из них стали уже и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях", – поделился российский лидер.

Он добавил, что некоторые ветераны СВО уже работают в администрации президента РФ. По его словам, у них все получается. Путин также заявил, что в спецоперации принимают участие сотни тысяч бойцов.

Ранее глава государства заявлял, что смысл программы "Время героев" заключается в том, чтобы ветераны спецоперации работали "на мирной передовой", прежде всего в государственном и муниципальном управлении. Таким образом они продолжат путь служения Отечеству.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. Общее число обращений от россиян составило почти 3 миллиона.

Сообщения будут приниматься вплоть до окончания мероприятия. Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.