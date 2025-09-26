Путин заявил, что преданность участников СВО Родине должна быть ориентиром для всех

Фото: kremlin.ru

Преданность участников СВО Родине и их твердые принципы должны стать ориентиром, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Президент подчеркнул, что это должно быть примером для всех, кто находится в органах власти, "в системе принятия решений".

Российский лидер также призвал губернаторов активнее привлекать в управленческие команды ветеранов спецоперации и добавил, что перед главами регионов стоят более высокие требования к системе управления и людям, работающим в органах власти.

"Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции. Я все время об этом говорю. В первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы "Время героев" и ее региональных аналогов", – отметил президент.

Кроме того, ключевой задачей является активная поддержка военных и ветеранов СВО, заключил Путин.

Ранее российский президент назвал привлекательной идею об установлении квоты для участников СВО при вхождении во власть. Он вспомнил, что в некоторых странах подобные меры действуют для женщин, но выразил опасение, что такое решение может привести к формализму.

