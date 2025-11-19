В ГД предложили ужесточить требования для магазинных готовых блюд

В Госдуме предложили ужесточить требования для магазинных готовых блюд. По словам рестораторов и отельеров, такая продукция фактически является блюдами общепита, но при этом для нее действуют более мягкие нормы.

В отрасли считают, что низкие цены на готовую еду в ретейле связаны не только с масштабами производства, но и с отсутствием строгих требований к оборудованию и помещениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.