19 ноября, 09:21

Политика

ВС РФ уничтожили группу ВСУ, попытавшуюся спастись бегством в районе Купянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили 10 украинских боевиков, которые попытались спастись бегством из лесного массива в районе Купянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

По словам офицера, группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была выявлена операторами БПЛА.

"Продолжаем работать!" – добавил военнослужащий.

Ранее ВС РФ ликвидировали пусковые установки, с которых были запущены ракеты ATACMS по Воронежской области. Кроме того, уничтожен боекомплект противника, а также личный состав численностью до 10 человек.

Обломки сбитых вражеских ракет упали на Воронежский областной геронтологический центр, дом для детей-сирот и частное домовладение, однако пострадавших и погибших нет.

