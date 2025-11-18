Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки "Запад" сорвали попытку украинских военных провести контратаку и прорвать кольцо окружения в районе Благодатовки Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделение 125-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряло до 10 солдат, а в результате огневого поражения – еще до 50 военнослужащих.

Ранее ВС РФ уничтожили броневики Humvee, M113 и "Новатор", на которых украинские боевики пытались прорваться в Купянск. Техника была ликвидирована расчетами FPV-дронов.

До этого армия России нанесла удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по вражеским аэродромам, складам, центру радиоразведки, цехам сборки и местам хранения БПЛА.