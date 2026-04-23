Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 07:17

Происшествия

Движение ограничено возле дома в Самаре после попадания БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

Движение транспорта ограничено на улицах возле дома в Самаре, в который попали обломки БПЛА. Об этом рассказал глава города Иван Носков.

"На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин. Имеется повреждение кровли, частично в доме выбиты стекла", – написал Носков в мессенджере MAX.

По его словам, в результате ЧП есть пострадавшие. В связи с произошедшим приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением станции "Юнгородок", вход без жетонов.

Кроме того, дети, находившиеся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую, они пройдут в очном формате.

В настоящее время в Самарской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Глава города напомнил жителям о необходимости доверять только официальным источникам информации. Также Носков подчеркнул, что публикация фото и видео с дронами запрещена.

Атака на Самарскую область произошла утром 23 апреля. Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших был госпитализирован.

Помимо этого, один человек погиб и еще несколько пострадали в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Экстренные службы приступили к работе.

Накануне, 22 апреля, украинские беспилотники атаковали Сызрань. На территории города упали не менее 11 дронов. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 были госпитализированы, еще 2 мирных жителя погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика