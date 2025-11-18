Форма поиска по сайту

18 ноября, 07:15

Политика

Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений

Президент США Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений и подкорректировал собственные высказывания. Накануне он заявил, что готов поддержать новые санкционные законопроекты против России.

Теперь он отметил, что должен сохранить право принимать окончательные решения по любым мерам. Новый пакет санкций, который начал разрабатывать конгресс США, включает меры против торговых партнеров Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

