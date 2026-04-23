ПВО уничтожила 20 беспилотников в семи районах Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минувшей ночью 20 украинских беспилотников в 7 районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были ликвидированы в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском районах области.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", – добавил губернатор.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

В ночь на 23 апреля подразделения ПВО также отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Российские силы уничтожили 15 беспилотников в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы.

Кроме того, массированной атаке БПЛА подверглась Самарская область. В Новокуйбышевске один человек погиб и еще несколько пострадали при атаке на промпредприятия. В Самаре обломки БПЛА упали на крышу жилого дома.