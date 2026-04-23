Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 06:58

Происшествия

ПВО уничтожила 20 беспилотников в семи районах Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минувшей ночью 20 украинских беспилотников в 7 районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были ликвидированы в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском районах области.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", – добавил губернатор.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

В ночь на 23 апреля подразделения ПВО также отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Российские силы уничтожили 15 беспилотников в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы.

Кроме того, массированной атаке БПЛА подверглась Самарская область. В Новокуйбышевске один человек погиб и еще несколько пострадали при атаке на промпредприятия. В Самаре обломки БПЛА упали на крышу жилого дома.

ВС РФ уничтожили почти 134 тысячи БПЛА противника с начала СВО

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика