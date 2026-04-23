Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

23 апреля, 07:55

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 154 беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 154 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России в ночь на 23 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Самарской области в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске погиб один человек, еще несколько получили различные травмы.

Кроме того, в Самаре обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома. При падении фрагментов БПЛА пострадали несколько человек, один из них был госпитализирован.

В регионе продолжает действовать угроза атаки беспилотников. Движение транспорта ограничено на улицах возле дома в Самаре, в который попали обломки БПЛА. Дети, находившиеся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия.

Сызрань подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 22 апреля

