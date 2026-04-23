Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

23 апреля, 07:57

Экономика

Стоимость элитного жилья Москвы обновила исторический максимум

Стоимость элитного жилья в Москве обновила исторический максимум по итогам первого квартала 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию.

По данным аналитиков, средняя стоимость предложения составила 2,26 миллиона рублей за квадратный метр, увеличившись на 3% за квартал и на 9% за год.

При этом средняя площадь объекта, проданного на рынке элитной недвижимости, опустилась ниже 100 квадратных метров. Это произошло впервые с 2022-го. За год показатель сократился на 15%.

Отмечается, что снижение средней площади отражает изменение структуры спроса в сегменте. На фоне роста цен покупатели стали более избирательными и все чаще делают выбор в пользу более компактных, но качественных объектов.

Согласно подсчетам, за январь – март 2026 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы было реализовано около 270 квартир и апартаментов. Это на 45% меньше прошлогодних показателей. Спрос становится более адресным, а решение о покупке принимается более взвешенно.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квадратного метра в квартирах в "Москва-Сити" превысила 1 миллион рублей впервые с 2022-го. За 3 года цена квадратного метра на первичном рынке в "Москва-Сити" стала выше на 32%. В частности, это связано с временным снижением активности застройщиков.

