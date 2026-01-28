Новости мира: во французском Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

Пожар произошел в Куршевеле. Загорелось здание пятизвездочного отеля. Там также располагается бутик известной российской обувной сети. По данным СМИ, огонь вспыхнул на мансарде. Возникла угроза перехода пламени на соседний отель. К тушению привлекли свыше 140 огнеборцев. Четверо пожарных уже получили травмы во время работ.

В США назвали главную причину авиакатастрофы, в которой погибли российские фигуристы. Инцидент произошел из-за пересечения воздушной трассы военным вертолетом. Следствие раскритиковало действия военных, которые не предупредили пилотов вертолета о возможных неточностях в положении воздушного судна. Трагедии удалось избежать, если бы всех участников воздушного движения обязали транслировать своё местоположение.

