28 января, 22:45

Происшествия

Новости мира: во французском Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

Новости мира: во французском Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

Пожар на складе в Одинцове локализован на площади 1,8 тыс "квадратов"

Чемпион мира по бодибилдингу подаст в суд на московскую стоматологию за удаление 11 зубов

"Московский патруль": москвич влез в Дом Гоголя и устроил погром

"Московский патруль": в Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

"Московский патруль": полиция Москвы ликвидировала цех по производству жидкости для вейпов

Пожар произошел на складе в Одинцове

Мужчина устроил ребенку аттракцион, спустив его на тросе из окна многоэтажки в Воронеже

Пожар вспыхнул в конюшне в подмосковных Горках Ленинских

Более 50 человек погибли во время снежного шторма в США

Пожар произошел в Куршевеле. Загорелось здание пятизвездочного отеля. Там также располагается бутик известной российской обувной сети. По данным СМИ, огонь вспыхнул на мансарде. Возникла угроза перехода пламени на соседний отель. К тушению привлекли свыше 140 огнеборцев. Четверо пожарных уже получили травмы во время работ.

В США назвали главную причину авиакатастрофы, в которой погибли российские фигуристы. Инцидент произошел из-за пересечения воздушной трассы военным вертолетом. Следствие раскритиковало действия военных, которые не предупредили пилотов вертолета о возможных неточностях в положении воздушного судна. Трагедии удалось избежать, если бы всех участников воздушного движения обязали транслировать своё местоположение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарза рубежомвидеоЕкатерина Ефимцева

