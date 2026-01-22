Новости мира: циклон "Гарри" обрушился на юг Италии

Мощный циклон "Гарри" обрушился на юг Италии – Сицилию, Сардинию и Калабрию. Скорость ветра в эпицентре непогоды превышала 120 километров в час. Высота волн достигала 9 метров. Они перекатывались через защитные сооружения у пляжей и выбрасывали на берег катера и лодки. Департамент защиты граждан Италии объявил красный уровень тревоги. В наиболее пострадавших провинциях закрыты учебные заведения, а сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте им удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии. Поэтому он не будет вводить дополнительные пошлины против европейских стран. Они должны были вступить в силу с февраля. По словам Трампа, если соглашение удастся выполнить, это будет "великим успехом для США и всех членов НАТО". Он не может представить себе сценарий, в котором США стали бы воевать с Данией из-за Гренландии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.