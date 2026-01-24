Форма поиска по сайту

24 января, 09:45

Происшествия

Новости мира: свыше тысячи человек погибли из-за наводнений и оползней в Индонезии

Новости мира: свыше тысячи человек погибли из-за наводнений и оползней в Индонезии

Женщина обманула почти 60 человек, заказавших у нее редких кукол

Новости регионов: тренер по футболу спас ребенка из горящего авто в Иркутске

Морозоустойчивый робот-пес разработан в Китае

Багажник автомобиля на ВДНХ полностью сгорел из-за взрыва пиротехники

Плохая погода привела к перебоям с электричеством в Мурманске

Автомобиль загорелся на проспекте Маршала Жукова в Москве

"Московский патруль": похититель уникальной коллекции картин задержан в Подмосковье

"Московский патруль": почти половина кроссовок на маркетплейсах оказалась подделкой

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Свыше тысячи человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра. 143 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Наводнение спровоцировали ливни, которые продолжаются с конца ноября 2025 года.

Кроме того, представители Республиканской партии США съели торт в форме Гренландии с американским флагом. Так они отпраздновали сделку с НАТО о контроле над островом. При этом, по данным журналистов, соглашение не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоДарья Ермакова

