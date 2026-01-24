Новости мира: свыше тысячи человек погибли из-за наводнений и оползней в Индонезии

Свыше тысячи человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра. 143 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Наводнение спровоцировали ливни, которые продолжаются с конца ноября 2025 года.

Кроме того, представители Республиканской партии США съели торт в форме Гренландии с американским флагом. Так они отпраздновали сделку с НАТО о контроле над островом. При этом, по данным журналистов, соглашение не будет означать полной передачи суверенитета над островом от Дании к Вашингтону.

