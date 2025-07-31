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Новости

Новости

31 июля, 12:30

Происшествия

Новости мира: в Саудовской Аравии сломался аттракцион, на котором катались десятки человек

Новости мира: в Саудовской Аравии сломался аттракцион, на котором катались десятки человек

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В Саудовской Аравии сломался аттракцион, на котором катались десятки человек. Одна из стоек конструкции сложилась пополам во время подъема, после чего платформа с людьми упала с высоты. По последним данным, пострадали 23 человека.

В Канаде приступили к эвакуации жителей одного из округов из-за лесных пожаров. Жителей 400 домов попросили подготовиться к длительному переселению. В настоящий момент пламя распространяется в Британской Колумбии. Огонь охватил уже 27 гектаров, однако специалисты пока не могут взять пожар под контроль.

В американском штате Калифорнии разбился истребитель ВВС США. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Пилот успел катапультироваться, среди военных и гражданских пострадавших нет, заявили представители авиабазы Лемур.

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