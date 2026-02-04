04 февраля, 07:00Происшествия
Двое неизвестных украли аккумулятор из автомобиля в Некрасовке
В столичном районе Некрасовка двое неизвестных украли аккумулятор из автомобиля. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как двое мужчин в черной одежде подходят к машине, и уже через полминуты покидают место преступления с аккумулятором в руках.
Владелец автомобиля попытался через социальные сети пригрозить ворам, что напишет заявление в полицию, если они не вернут украденное на место.
