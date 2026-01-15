Форма поиска по сайту

15 января, 19:04

Шоу-бизнес
Гуфу продлили подписку о невыезде в рамках уголовного дела о грабеже

Потерпевший не явился: судебные разбирательства по уголовному делу рэпера Гуфа перенесли

Заседание суда по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже, перенесли на 30 января, сообщили СМИ. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

Суд откладывается

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Заседание по уголовному делу, фигурантом по которому проходит рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов), состоялось в Наро-Фоминском городском суде 14 января. Музыканта и его знакомого Геворка Саруханяна обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозами (ч. 2 ст. 161 УК РФ). По версии следствия, в октябре 2024 года музыкант с товарищем во время отдыха в одном из подмосковных банных комплексов избили брата администратора заведения, а также завладели его телефоном.

Алексей явился на заседание вместе с адвокатом, но молча прошел мимо журналистов. После оглашения обвинительного заключения исполнитель хита Ice Baby заявил суду, что не признает вину в грабеже. Геворк Саруханян тоже не согласился с обвинениями.

Также в ходе заседания Гуфу продлили ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде. Потерпевший в суд не явился, поэтому слушание перенесли на 30 января.

Отдых закончился дракой

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Конфликт, приведший к уголовному делу, произошел в подмосковной Апрелевке в октябре 2024 года. Согласно одной из версий, Гуф якобы приставал к девушке-администратору, а по другой – отказался оплачивать услуги банного комплекса.

По данным следствия, администратор обратилась за помощью к брату. Между Долматовым, Саруханяном и потерпевшим произошел словесный конфликт, а затем драка, в ходе которой рэпер и его знакомый якобы похитили у мужчины телефон стоимостью 68 тысяч рублей.

По данным СМИ, рэперу грозит до 7 лет лишения свободы. Помимо этого, на Долматова после конфликта в банном комплексе составили протокол о мелком хулиганстве из‑за мата в прямом эфире из отделения полиции.

Позже рэпер извинился в соцсетях перед сотрудниками правоохранительных органов, своими родителями, журналистами и персоналом бани за свое поведение. После инцидента он прошел курс лечения в реабилитационном центре и выписался в начале декабря 2024 года.

В октябре 2025 года появилась информация о прекращении уголовного преследования в отношении рэпера. По данным СМИ, следствие якобы подтвердило версию Долматова и его правозащитника, что Алексей не был инициатором драки. Однако адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что официального постановления о закрытии дела ему не вручали, хотя такой исход, по его словам, был возможен.

