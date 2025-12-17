Рэпер Гуф не признал вину по уголовному делу о грабеже

Уголовное дело о грабеже против рэпера Гуфа поступило в суд, сообщили СМИ. Поводом стал конфликт исполнителя в бане, который произошел чуть больше года назад. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Новый виток

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Уголовное дело о грабеже, возбужденное в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) и его знакомого, поступило в Наро-Фоминский городской суд. Там оно будет рассмотрено по существу, уточнили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Инцидент произошел в одном из банно-оздоровительных комплексов Наро-Фоминска в октябре 2024-го. По версии следствия, рэпер с товарищем поссорились с братом администратора заведения, после чего нанесли мужчине несколько ударов по голове и телу. Затем исполнитель с другом похитили у пострадавшего телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Свою вину Гуф и его знакомый не признали, сказано в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Музыканта с товарищем обвинили в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозами (части 2 статьи 161 УК РФ). Наказание за это предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также в отношении музыканта составили протокол о мелком хулиганстве из-за брани в прямом эфире из отдела полиции.

Кроме того, по данными СМИ, в бане были обнаружены пакетики с неустановленным веществом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что образцы направили на экспертизу.

При этом 2 октября 2025 года СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов заявили, что уголовное преследование рэпера прекращено. Тогда сообщалось, что следствие подтвердило версию Долматова и его адвоката, согласно которой Алексей не был зачинщиком драки. Также были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы, опровергнувшие заявления потерпевшего о степени тяжести нанесенного вреда.

Однако адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал, что не получал постановления о закрытии дела. Но предположил, что такой исход вероятен.

"В ходе следствия было проведено много различных следственных действий и экспертиз, в том числе и по состоянию здоровья потерпевшего. И версия, которую изначально рассказывал Алексей, полностью подтвердилась", – заявил Жорин.

"Каюсь"

Рэпер извинился в соцсетях перед сотрудниками полиции, своими родителями, журналистами и сотрудниками банного комплекса еще в октябре 2024 года.





Гуф рэпер Очень стыдно перед всеми. В первую очередь стыдно перед сотрудниками полиции всего округа Подмосковья за то, что столько хлопот принес своей хулиганской выходкой.

После инцидента музыкант отправился на лечение в рехаб. Оттуда исполнитель вышел в начале декабря 2024 года.

При этом изначально в отношении Гуфа была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Поэтому какое-то время он ходил с электронным браслетом. В дальнейшем следователь заменил эту меру на подписку о невыезде. После этого сотрудники ФСИН сняли с Долматова браслет.

