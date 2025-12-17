Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 19:17

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Рэпер Гуф не признал вину по уголовному делу о грабеже

Отдых в бане с последствиями: уголовное дело против рэпера Гуфа получило развитие

Уголовное дело о грабеже против рэпера Гуфа поступило в суд, сообщили СМИ. Поводом стал конфликт исполнителя в бане, который произошел чуть больше года назад. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Новый виток

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Уголовное дело о грабеже, возбужденное в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов) и его знакомого, поступило в Наро-Фоминский городской суд. Там оно будет рассмотрено по существу, уточнили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Инцидент произошел в одном из банно-оздоровительных комплексов Наро-Фоминска в октябре 2024-го. По версии следствия, рэпер с товарищем поссорились с братом администратора заведения, после чего нанесли мужчине несколько ударов по голове и телу. Затем исполнитель с другом похитили у пострадавшего телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Свою вину Гуф и его знакомый не признали, сказано в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

Музыканта с товарищем обвинили в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозами (части 2 статьи 161 УК РФ). Наказание за это предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также в отношении музыканта составили протокол о мелком хулиганстве из-за брани в прямом эфире из отдела полиции.

Кроме того, по данными СМИ, в бане были обнаружены пакетики с неустановленным веществом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что образцы направили на экспертизу.

При этом 2 октября 2025 года СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов заявили, что уголовное преследование рэпера прекращено. Тогда сообщалось, что следствие подтвердило версию Долматова и его адвоката, согласно которой Алексей не был зачинщиком драки. Также были предоставлены результаты судебно-медицинской экспертизы, опровергнувшие заявления потерпевшего о степени тяжести нанесенного вреда.

Однако адвокат рэпера Сергей Жорин рассказал, что не получал постановления о закрытии дела. Но предположил, что такой исход вероятен.

"В ходе следствия было проведено много различных следственных действий и экспертиз, в том числе и по состоянию здоровья потерпевшего. И версия, которую изначально рассказывал Алексей, полностью подтвердилась", – заявил Жорин.

"Каюсь"

Фото: телеграм-канал "112"

Рэпер извинился в соцсетях перед сотрудниками полиции, своими родителями, журналистами и сотрудниками банного комплекса еще в октябре 2024 года.

Очень стыдно перед всеми. В первую очередь стыдно перед сотрудниками полиции всего округа Подмосковья за то, что столько хлопот принес своей хулиганской выходкой.
Гуф
рэпер

После инцидента музыкант отправился на лечение в рехаб. Оттуда исполнитель вышел в начале декабря 2024 года.

При этом изначально в отношении Гуфа была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Поэтому какое-то время он ходил с электронным браслетом. В дальнейшем следователь заменил эту меру на подписку о невыезде. После этого сотрудники ФСИН сняли с Долматова браслет.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика