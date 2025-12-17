Уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в подмосковный суд

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Уголовное дело против рэпера Гуфа (Алексея Долматова. – Прим. ред.) о грабеже поступило в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Московской области.

Рэпер и его знакомый Саруханян Г. обвиняются по статье УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия". При этом сам Долматов находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года в бане в деревне Малые Горки. Тогда телеграм-каналы сообщали, что рэпер якобы приставал к девушке-администратору. По другой версии Гуф отказался оплачивать услуги комплекса. Утверждалось, что музыкант и его знакомый внесли предоплату, но затем отказались платить остаток. По еще одной версии конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка якобы попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Спустя время дело Гуфа было прекращено. Правоохранители посчитали, что рэпер не был зачинщиком потасовки. Тем не менее позже следствие возобновили.

