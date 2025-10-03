Адвокат Гуфа Жорин не получал постановления о закрытии дела против рэпера

03 октября, 19:03Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/Арина Антонова
Адвокат рэпера Алексея Долматова (известен под псевдонимом Гуф. – Прим. ред.) Сергей Жорин пока не получал постановления о закрытии дела. Об этом он рассказал в беседе с изданием Super.
По словам юриста, такой исход вполне вероятен.
"В ходе следствия было проведено много различных следственных действий и экспертиз, в том числе и по состоянию здоровья потерпевшего. И версия, которую изначально рассказывал Алексей, полностью подтвердилась", – пояснил Жорин.
Он также добавил, что версия Гуфа правдива, а судебно-медицинская экспертиза не подтвердила тот вред здоровью, о котором утверждал потерпевший.
Кроме того, подчеркнул Жорин, в деле проходят два фигуранта. Таким образом, в отношении одного из них может быть прекращено преследование, а в отношении другого материал может быть направлен в суд.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по уголовному делу о грабеже группой лиц в подмосковной Апрелевке.
Инцидент произошел в сауне, где в 2024-м отдыхал Гуф и его приятель. Они поспорили с администратором заведения, которая настаивала на включение в счет гостей штрафа за курение в помещении в виде дополнительных услуг.
Когда посетители отказались платить, девушка позвонила своему знакомому сотруднику правоохранительных органов. Между мужчинами началась драка, в ходе которой, как утверждалось, Долматов нанес оппоненту удар по голове. Также потерпевший заявлял, что у него был похищен телефон.