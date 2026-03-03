03 марта, 07:15Безопасность
Мошенники стали предлагать голосовать в Telegram за благоустройство территории дома
Мошенники начали предлагать голосовать в мессенджере Telegram за благоустройство территории около дома. Об этом предупредили в МВД.
Аферисты отправляют ссылку, по которой необходимо пройти. Как только жертва это делает, то ей поступает код, а его просит назвать неизвестный собеседник под предлогом, что это необходимо для дальнейшего выбора мероприятия по благоустройству.
Потом аферисты начинают действовать по отработанной схеме. Они сообщают о взломе личной страницы на "Госуслугах" и дают номер телефона якобы службы поддержки.
