Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ РФ

Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка России. Лжеспециалисты убеждают своих жертв в том, что их счета находятся в опасности.

Для спасения средств злоумышленники требуют немедленно отправиться в отделение банка, снять все деньги и передать их курьеру. Однако специалисты напоминают, что банки никогда не обращаются с подобными просьбами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.