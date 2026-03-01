01 марта, 09:30Безопасность
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ РФ
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка России. Лжеспециалисты убеждают своих жертв в том, что их счета находятся в опасности.
Для спасения средств злоумышленники требуют немедленно отправиться в отделение банка, снять все деньги и передать их курьеру. Однако специалисты напоминают, что банки никогда не обращаются с подобными просьбами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.