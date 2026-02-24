Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 07:15

Безопасность

Мошенники заявили о снижении числа обманутых людей в России

Мошенники заявили о снижении числа обманутых людей в России

Мошенники стали использовать дипфейки для сбора денег к 23 февраля

Мошенники под видом тренеров по лыжам появились на Красной Поляне в Сочи

Новая схема обмана продавцов появилась в Сети

Хакеры научились красть личные данные россиян через "умные" пылесосы

"Новости дня": обучающий семинар о безопасности сделок с недвижимостью пройдет в Москве

Мошенники активизировались к 23 февраля

Число случаев мошенничества с автомобилями выросло на 40% в России

"Деньги 24": мошенники похитили у россиян почти 30 миллиардов рублей в 2025 году

"Деньги 24": дети стали чаще становиться главной мишенью для мошенников

В России мошенники жалуются, что их схемы дают сбои – резко снизилось количество успешных разводов граждан. По словам аферистов, почти всех, кого можно было обмануть, уже обманули. При этом у тех людей, которые еще поддаются психологическому давлению, просто нет денег.

В основном граждане стали более осмотрительными и осведомленными о возможных аферах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика