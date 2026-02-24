Мошенники заявили о снижении числа обманутых людей в России

В России мошенники жалуются, что их схемы дают сбои – резко снизилось количество успешных разводов граждан. По словам аферистов, почти всех, кого можно было обмануть, уже обманули. При этом у тех людей, которые еще поддаются психологическому давлению, просто нет денег.

В основном граждане стали более осмотрительными и осведомленными о возможных аферах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.