Мошенники заявили о снижении числа обманутых людей в России
В России мошенники жалуются, что их схемы дают сбои – резко снизилось количество успешных разводов граждан. По словам аферистов, почти всех, кого можно было обмануть, уже обманули. При этом у тех людей, которые еще поддаются психологическому давлению, просто нет денег.
В основном граждане стали более осмотрительными и осведомленными о возможных аферах.
