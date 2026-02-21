Мошенники активизировались к 23 февраля. Эксперты напомнили о самых популярных схемах обмана. Аферисты рассылают в мессенджерах и на электронную почту фальшивые сертификаты с фишинговыми ссылками.

При переходе по такой ссылке можно потерять свои личные данные. Также мошенники отправляют так называемые "тематические мужские наборы" по предоплате. После перечисления денег аферисты бесследно исчезают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.