Натуральное возмещение ущерба по ОСАГО хотят модифицировать в России

Натуральное возмещение ущерба по ОСАГО хотят модифицировать или вовсе отменить в России. Речь идет о норме, которая обязывала страховщиков ремонтировать автомобили, используя новые детали в жесткие сроки.

Убыточность сегмента заметно выросла, в том числе из-за действий мошенников при урегулировании споров. Однако полный отказ от натурального возмещения может повлечь рост тарифов и снижение комиссии страховым агентам, отметили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

